شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين 29 سبتمبر 2024، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه عدد من الرسائل إلى الشعب المصري قائلا: "إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة ومن أحسن لأحسن.. طول ما إحنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين وادينا في أيد بعض.. وندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا والمنطقة دون التورط في أمور يمكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة. استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لالتماس قدمه أحد المواطنين، تجاوز عمره مائة عام، لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وبخاصة من فئات كبار السن، بهدف توفير الحياة الكريمة لهم. الحكومة توفر كرسيا متحركا لمواطن عمره 103 أعوام لتأدية اختبار محو الأمية أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تنفيذهم أحدث وسائل التدريب باعتبارها السبيل للأداء الأمني والتحرك مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لحماية الأمن والعمل على ثقل مهارات العاملين ومواكبة التطور اللا محدود ومتابعة العمليات الأمنية. حذر وزير الخارجية بدر عبد العاطي، من جر المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية شاملة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل، لوقف العدوان والقصف الإسرائيلي على لبنان، محذراً من وجود نية إسرائيلية مبيتة للتصعيد في المنطقة.. قائلا إن "المنطقة أصبحت على حافة الهاوية". استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع وأحمد كجوك، وزير المالية، عددا من ملفات العمل، وذلك بحضور وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بـ وزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية. المالية: توفير الالتزامات الخاصة بمشروع الضبعة النووى وتمويل استيراد السلع أعلنت وزارة الإسكان، بدء طرح كراسات شروط حجز 1645وحدة سكنية بـ8 مدن جديدة، وذلك بمساحات تتراوح بين 55 مترا وحتى 161 مترا مربعا، ويستمر طرح كراسات الشروط من خلال أجهزة المدن الجديدة حتى يوم 28 أكتوبر المقبل. وزارة الإسكان: بدء طرح كراسات شروط حجز 1645 وحدة بـ8 مدن جديدة وزير الخارجية يحذر من حرب إقليمية شاملة ويطالب بتدخل المجتمع الدولى أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه فى ضوء ما تبذله الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مجهودات لسد العجز في هيئات التدريس بالإدارات والمديريات التعليمي، فقد تمت الموافقة على الاستعانة بعدد 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك لـ مرحلة التعليم الأساسي بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة أسبوعيا للمعلم. وزارة التعليم: سداد مستحقات المعلمين بالحصة 25 من كل شهر مقابل 50 جنيها وزير الداخلية: الرئيس السيسي يؤكد تمسك مصر بثوابتها وحماية أمنها

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024 حتى نهاية الفترة غدا الإثنين، بعد مشاركة العديد من المحلات التجارية فى عروض تخفيضات الأسعار لبعض المنتجات مع تأكيد الوزارة على ضرورة تعامل المواطن مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها. وافق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب "تعديل الترشيح" بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل. اليوم فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر وحتى الثلاثاء المقبل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً، الاحد، اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق قائد وحدة الامن الوقائي بالحزب، بحسب ما نقله دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر منصة إكس. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط 9 شهداء و41 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". الصحة الفلسطينية: 9 شهداء و41 مصابا جراء غارات إسرائيلية فى غزة أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنذارا بحريا من غد الإثنين 30 سبتمبر إلى يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2024، حيث تشهد هذه الفترة نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 متر). الأرصاد تحذر من ارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ4 أمتار من غد وحتى الأربعاء جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن رسميا اغتيال القيادى فى حزب الله نبيل قاووق وزارة التموين: غدا انتهاء عروض الأوكازيون الصيفي 2024

الرئيس السيسي للمصريين: "إحنا بخير والأمور مستقرة ومن أحسن لأحسن"