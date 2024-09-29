شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المخزون الاستراتيجى من اللحوم يكفى 7 أشهر والدواجن المجمدة 9 والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين والأرصدة الاستراتيجية منها.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بتأكيد الحرص الشديد على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، والتأكد من وجود مخزون استراتيجى مُطمئن منها، وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع فى الأسواق بأسعار مناسبة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، وجعلها فى نطاق آمن بشكل مستمر.

وفى هذا الإطار، تناول الدكتور شريف فاروق الأرصدة الاستراتيجية من بعض السلع الأساسية وتشمل القمح التموينى والذى يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة ٥.٦ شهر، كما أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر التموينى يكفى لمدة ١٥.٢ شهر، بينما يكفى الزيت التموينى لمدة ٧.١ شهر، مشيرا أيضا إلى أن المخزون الاستراتيجى من الدواجن المجمدة يكفى لمدة ٩.٩ شهر، واللحوم الطازجة ٧.٦ شهر.

وأكد الوزير استمرار الجهود المبذولة من أجل توافر السلع للمواطنين بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة.