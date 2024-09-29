شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: الهجوم على الحديدة اليوم تجاوز ضربة يوليو الماضى الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الهجوم على الحديدة اليوم تجاوز الضربة الضخمة التي وقعت في يوليو الماضي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أفادت فى وقت سابق ، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بالغارات على الحديدة اليمنية.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد أفادت قبل قليل، أن الهجمات التي شنها سلاح الجو على اليمن تأتي رداً على إطلاق الحوثيين 3 صواريخ باتجاه تل أبيب خلال الاسبوعين الماضيين.