شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية قوة إسرائيلية لدى دخولها موقع راميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالأحد، 29 سبتمبر 2024 06:35 م
أعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، عن استهداف قوة إسرائيلية لدى دخولها إلى موقع راميا، بقذائف المدفعية، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت فى وقت سابق، عن سقوط 24 شهيدا و29 جريحا في حصيلة أولية في العدوان الإسرائيلي على عين الدلب.
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