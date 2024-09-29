شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية قوة إسرائيلية لدى دخولها موقع راميا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، عن استهداف قوة إسرائيلية لدى دخولها إلى موقع راميا، بقذائف المدفعية، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت فى وقت سابق، عن سقوط 24 شهيدا و29 جريحا في حصيلة أولية في العدوان الإسرائيلي على عين الدلب.