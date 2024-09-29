شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستهدف رفع وعى الرائدات المجتمعيات في مجال الإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصرى غدا الإثنين فعالية إطلاق مبادرة "بايديك تنقذى حياة" من أجل رفع وعى الرائدات المجتمعيات في مجال الإسعافات الأولية والتي تتم بالتعاون بين الهلال الأحمر المصرى ووزارة التضامن ، وتستهدف تدريب 15 ألف رائدة مجتمعية على مهارات تقديم الخدمة الاسعافية الأولية.

وحظى ملف الرائدات المجتمعيات باهتمام وزارة التضامن الاجتماعي، والرائدة هي سيدة تهتم بقضايا المجتمع بصفه عامة والمرأة بصفه خاصة من خلال العمل التطوعي تحت مظلة الوزارة ولديها مهارات الاتصال الفعال، ويتم اختيارها من القرية أو الحي المقيمة فيه لسهوله تواصلها مع الأسر المستهدفة وتساهم الرائدات المجتمعيات في رفع الوعي المجتمعي من خلال الزيارات المنزلية تجاه القضايا المجتمعية التى تحظى باهتمام الوزارة.