شكرا لقرائتكم خبر عن ‫البحوث الزراعية يكرم المتميزين في إنتاج القمح الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 04:59 م

نظم قسم بحوث القمح التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ورشة العمل الختامية للحملة القومية للنهوض بـ محصول القمح لموسم 2023 - 2024 بالتعاون مع صندوق العلوم والتكنولوجيا ADP و تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية انه تم تكريم عدد من المزارعين المتميزين لمحصول القمح لموسم 2023 - 2024 حيث تنوعت المساحات المنزرعة بين اراضي قديمة وأراضي جديدة وتجمعات ارشادية وتحميل محاصيل علي محاصيل اخري وزراعات سمكية وأراضي ملحية وتم تنفيذ جميع الأنشطة الإرشادية علبها من ندوات حقلية وأيام حقل وأيام حصاد واستخدام احدث الأصناف واحدث طرق الزراعة الموفرة للمياه وكميات التقاوي مثل الزراعة علي مصاطب والزراعة بالتسطير وتطبيق طرق الري الحديثة.

حضر حفل التكريم الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية و الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين والدكتورة هنية الاتربي المدير التنفيذي لمكون دعم المشروعات ADP والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور ابراهيم عبد الهادي رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وعدد من مديري المعاهد البحثية المختلفة ورؤساء القطاعات ووكلاء وزارة الزراعة أساتذة الجامعات المصرية .

وفي ختام الحفل اشاد المزارعين بالدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية للمزارعين وتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح بما يخدم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لمصر.