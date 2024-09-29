شكرا لقرائتكم خبر عن فرار مساجين من سجن "جزين" اللبنانى.. وقوات الأمن تعتقل 25 منهم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 05:10 م

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن عددا من المساجين هربوا من سجن "جزين" جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة أن الأجهزة الأمنية تلاحق الفارين، وتمكنت حتى الآن من إلقاء القبض على 25 سجينا وتجري ملاحقة الباقين.

وحضرت عناصر القوى الأمنية وعناصر من مكتب مخابرات صيدا للمساعدة.