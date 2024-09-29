شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من ارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ4 أمتار من غد وحتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنذارا بحريا من غد الإثنين 30 سبتمبر إلى يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2024، حيث تشهد هذه الفترة نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 متر).

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كل الإجراءت اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين 29 سبتمبر 2024، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ومتوقع أن يشهد غدا اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر .

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد غدا رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من السلوم مطروح .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.