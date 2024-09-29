شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تسلم السلع المدعمة للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات أول الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسليم بقالي التموين ومنافذ الصرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر 2024، على أن يتم بدء الصرف لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من بعد غد الثلاثاء أول الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة.

على جانب أخر تسعى الحكومة لطرح ملف التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية وما تسعى إليه الحكومة هو عرض كل الأفكار في هذا الإطار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن، ووصول الدعم إلى مستحقيه من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم.