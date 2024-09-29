شكرا لقرائتكم خبر عن قناة إسرائيلية: 4 قيادات لخلافة حسن نصر الله فى قيادة حزب الله اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة كان الإسرائيلية، الأحد، عن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، الشهيد حسن نصر الله.

وأوضحت "كان" في تقرير لها أن الحديث عن خلافة حسن نصر الله هو موضوع حساس للغاية نظراً لطبيعة الحزب السرية، وكذلك تداخل العوامل السياسية والطائفية والعسكرية فضلاً عن العلاقة الوثيقة مع إيران.

ونشرت القناة الإسرائيلية أبرز الأسماء الأربعة المرشحة لخلافة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله:

1- نعيم قاسم، وهو نائب الأمين العام لحزب الله منذ عام 1991 ويعتبر الرجل الثاني في الحزب، ويعتبر شخصية ذات مكانة مرموقة وقوية داخل التنظيم ومعروف بخبرته السياسية والدينية وصاحب حظوظ كبيرة في أن يتولى هذا المنصب.

2- هاشم صفي الدين وهو ابن خالة حسن نصر الله ومن عائلته ويعتبر أحد القيادات الرئيسية داخل حزب الله ويشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي للتنظيم، وهو الجهاز المسؤول عن الشؤون التنظيمية والمالية.

3- إبراهيم أمين السيد، وكان أول رئيس للمجلس السياسي لحزب الله وأحد الشخصيات القيادية القديمة في هذا التنظيم وكان له دور بارز في بناء شبكة العلاقات السياسية في لبنان خاصة مع القوى السياسية الأخرى مثل حركه "أمل" و"التيار الوطني الحر" وغيرهما.

4- طلال حمية وهو رئيس جهاز الأمن الخارجي لحزب الله وهو من يطلق عليه "وحدة 910"، وهي الوحدة المسؤولة عن العمليات الخارجيه للحزب ويعتبر شخصية محورية في الجانب الأمني والعسكري.

وأضافت قناة كان الإسرائيلية، "على أي حال فإن حزب الله يواجه تحديات كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي، مما يعقد عملية الاختيار ويواجه أيضا ضغطا داخليا متزايدا، إن التحدي الأكبر بالنسبة للحزب قد يكمن في الحفاظ على التوازن بين جناحيه العسكري والسياسي".

واختتم القناة الإسرائيلية تقريرها بالقول: "خلاصة القول انه من الصعب التكهن بالاسم الذي سيخلف حسن نصرالله بشكل مؤكد نظرا للطبيعة السرية لهذا التنظيم وتعدد الأجنحة داخله، ومع ذلك فإن نعيم قاسم وهاشم صفي الدين يعدان أبرز المرشحين، لكن أي تغير في القيادة سيعتمد على تطورات مختلفة.