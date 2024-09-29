شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا تحركات لجنود الاحتلال فى مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الله إننا استهدفنا تحركات لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويتعرض لبنان لاعتداءات إسرائيلية واسعة استهدفت مختلف المحافظات والمناطق، لا سيما في العاصمة بيروت وقرى وبلدات الجنوب، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، ودفع مئات الآلاف من سكان المناطق المستهدفة إلى موجة نزوح واسعة.