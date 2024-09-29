إحنا بخير.. رسائل الرئيس السيسى بحفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه عدد من الرسائل إلى الشعب المصري قائلا: "إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة ومن أحسن لأحسن.. طول ما إحنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين وإدينا في إيد بعض.. وندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا والمنطقة دون التورط في أمور يمكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.



رسائل الرئيس السيسى بحفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة



رسائل الرئيس بحفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: "طول ما المصريين متماسكين وبالطريقة دي.. فيه نقطة هدفها من فضلكم انتبهوا في الفترة دى.. حجم الكذب وحجم الإفك والافتراء والشائعات انتهبوا أنتوا اللى واقفين دلوقتي".

وتابع الرئيس السيسي: "المفكرين والمثقفين والإعلام وضح المهمة والخطر ووضح الكذب والشائعات اللى بتقال وتطلق هنا وهنا واتهامات ليس لها أساس من الصحة.. بيقولوا كلام كتير مش مضبوط.. أنا صريح وصادق معاكم.. وهفضل كده على طول".