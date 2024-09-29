شكرا لقرائتكم خبر عن متستهونش بيها.. آلام الصدر والظهر وضيق التنفس علامات تنذرك بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للقلب 2024، موضحة أن هناك عوامل خطورة تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن الوقاية من أمراض القلب من خلال منع عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب مثل النظام الغذائي غير الصحّي والخمول البدني وتعاطي التبغ وتعاطي الكحول من أهم عوامل الخطر السلوكية للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقالت، إنه يمثل تلوّث الهواء عاملاً مهماً من بين عوامل الخطر البيئية، وقد تظهر آثار عوامل الخطر السلوكية لدى الأفراد في شكل ارتفاع في ضغط الدم، وارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، وزيادة نسبة الدهون في الدم، وزيادة الوزن والسمنة، ويمكن قياس "عوامل الخطر المتوسّطة" في مرافق الرعاية الأولية لبيان مدى زيادة خطورة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وقصور القلب ومضاعفات أخرى.

وثبت أن الإقلاع عن تعاطي التبغ وتقليل كمية الملح في النظام الغذائي وتناول كمية أكبر من الفواكه والخضروات وممارسة النشاط البدني بانتظام وتجنب تعاطي الكحول على نحو ضار هي عادات تقلل خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولا غنى عن السياسات الصحّية التي تهيئ بيئات مواتية لإتاحة الخيارات الصحّية بتكلفة معقولة، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء وتقليل معدلات التلوّث، لتشجيع الناس على اتباع سلوكيات صحّية والحفاظ عليها.

ويوجد أيضاً عدد من المحدّدات الأساسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تجسد القوى الرئيسية المحركة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وهي العولمة والتحضر وشيخوخة السكان، أمّا المحددات الأخرى لهذه الأمراض فتشمل الفقر والإجهاد والعوامل الوراثية.

وإضافة إلى ذلك، فإن من الضروري علاج حالات ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وارتفاع نسبة الدهون في الدم بالأدوية لتقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومنع الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية فيما بين المصابين بهذه الحالات.

ما الأعراض الشائعة لأمراض القلب والأوعية الدموية؟

غالباً ما لا توجد أعراض تبين المرض الأساسي للأوعية الدموية، وقد تكون النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أول علامة على المرض الأساسي..

وتشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

ألم أو شعور بالضيق في وسط الصدر، أو ألم أو شعور بالضيق في الذراعين أو الكتف الأيسر أو المرفقين أو الفك أو الظهر، وإضافة إلى ذلك، قد يجد الشخص صعوبة في التنفس أو يشعر بضيق التنفس، والغثيان أو التقيؤ، والدوار الخفيف أو الإغماء؛ والتعرق البارد؛ وشحوب البشرة، علماً بأن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بضيق التنفس والغثيان والتقيؤ وآلام الظهر أو الفك.

ومن أكثر أعراض السكتة الدماغية شيوعاً الضعف المفاجئ لعضلات الوجه أو الذراع أو الساق، والذي غالباً ما يصيب جانباً واحداً من الجسم.

وتشمل الأعراض الأخرى الظهور المفاجئ للعلامات التالية:

خدر في الوجه أو الذراع أو الساق، وخاصة في جانب واحد من الجسم؛ أو الارتباك أو صعوبة التحدث أو فهم الكلام؛ أو صعوبة في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما؛ أو صعوبة في المشي أو الشعور بدوار، أو فقدان التوازن أو ضبط النفس؛ أو الشعور بصداع وخيم لسبب مجهول؛ أو الإغماء أو فقدان الوعي، وينبغي أن يحصل الأشخاص الذين يبدون هذه الأعراض على الرعاية الطبّية فوراً.