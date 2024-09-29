شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تفتتح منافذ متنقلة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة بشارع شبرا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 02:32 م

افتتحت مؤسسة حياة كريمة منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مميزة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تقدم اللحوم بأسعار مخفضة.

كما انشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات.

ورصد الخليج 365 منفذ بشارع شبرا لتوزيع اللحوم بسعر مخفضة، للمواطنين، ضمن عدد من المنافذ المنتشرة بالمحافظة.

ورصد ”الخليج 365” توافد المواطنين على منفذ اللحوم المتنقل المرتكز في دوران شبرا، والذي يعد أحد المنافذ المتنقلة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، وعدد من المحافظات، لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة ومناسبة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ومواجهة جشع التجار.



لحم قطع مجمد بـ210 للكيلو



منافذ متنقلة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة



منافذ متنقلة لتوفير اللحوم للمواطنيين