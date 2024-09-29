شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: عقد 152 جلسة بأسبوع القاهرة للمياه بمشاركة 29 منظمة إقليمية ودولية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" والذي يتزامن معه عقد "أسبوع المياه الأفريقي التاسع"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 13 - 17 أكتوبر تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات قادرة على الصمود".

وأشار سويلم إلى أهمية هذا الحدث فى إطار السعى لتعزيز التعاون الدولي وتقديم رؤى موحدة تعكس تطلعات واحتياجات دول العالم وخاصة الدول الأفريقية في مجالات المياه والمناخ، مؤكدا حرصه على توفير كافة أشكال الدعم لضمان نجاح الأسبوع بما يعكس المكانة الريادية لمصر على الساحة الدولية.

وتم خلال الاجتماع استعراض كل الترتيبات الفنية واللوجيستية للأسبوع وموقف الجلسات والمسابقات والزيارات الميدانية ومعرض الأسبوع، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين سكرتارية الأسبوع والجهات المعنية محليا ودوليا للإعداد لهذه الفعاليات والاتفاق على تفاصيل الجلسات وورش العمل المقررة خلال الأسبوع والتى بلغت 152 جلسة تشارك فيها 29 منظمة إقليمية ودولية.

ووجه سويلم جهات الوزارة وخاصة المركز القومى لبحوث المياه ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الاقليمية والدولية خلال فعاليات الإسبوع لبحث إجراءات تعزيز التعاون المشترك فى مجال المياه .

كما تم استعراض موقف المنصة الإلكترونية المخصصة للإسبوع والتى تم تنفيذها من خلال أحد الشركات المتخصصة ، والمنصة الخاصة بالمسابقة والتى تم تنفيذها من خلال مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة التابع لقطاع التخطيط .

وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية، فقد تم قبول 113 ملخص بحثي و 18 ملخص مطول و 10 أبحاث كاملة لعرضها خلال الجلسات، والتنسيق مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث المتميزة بالتعاون مع محكمين زائرين من اللجنة العلمية .

كما تأهل 13 باحث للعرض خلال مسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في 3 دقائق" والمخصصة لطلاب الدراسات العليا ، وتم قبول 15 بحث للعرض ضمن مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تستهدف طلاب مدارس STEM ، وقبول 10 مشروعات بشكل مبدئى ضمن مسابقة "أفضل مشروعات التخرج" ، وقبول 11 مشروع و 26 فكرة بشكل مبدئى ضمن مسابقة "دعم رواد الأعمال الشباب" .

كما تم عرض موقف المعرض المقام ضمن فعاليات الإسبوع والذي يعتبر منصة متميزة للمؤسسات الحكومية والخاصة لعرض أحدث البرامج والمنتجات والابتكارات في مجال المياه، مع التركيز على تحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الوسائل التكنولوجية فى إدارة المياه .