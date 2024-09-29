شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق والتي وافتها المنية اليوم.

وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة للدكتور أحمد عمر هاشم ولأسرة الفقيدة، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان، و"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".