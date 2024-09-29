شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: كسوف حلقى للشمس الأربعاء المقبل لن يرى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

صرح الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه وفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي أن العالم سوف يشهد كسوفاً شمسياً حلقياً يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024م.

تتفق ذروته مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ. وسوف يكون هذا الكسوف مرئياً في جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين و جنوب المحيط الأطلسي.

و يكون جزئياً في بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية ، في حين أنه لن يُرى في مصر ولا في المنطقة العربية.



