شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أكاديمية الشرطة يرسمون بأجسادهم "ادخلوها آمنين.. عاشت مصر" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة الطلاب في رسم عبارة "ادخلوها آمنين.. عاشت مصر".

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.



