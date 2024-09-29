شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار خلال الشهور الماضية والان مع تفاصيل الخبر

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تماسك الشعب المصري بالثوابت الخاصة به، متابعا: "حريصون على أن نمارس سياسة تتسم بالتوازن والموضوعية.. ودي سياسة مصر منذ سنوات".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: "في ظل الظروف الموجودة على الحدود الغربية والجنوبية وبقالنا سنة على الحدود الشرقية والتطورات اللى بتحدث.. هل ده يخلي شعب مصر قلق".

وتابع الرئيس السيسي: "بدون شك لازم نكون قلقانين لأن التطورات خطيرة جدا ويمكن أن تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، مشيرا إلى أن قناة السويس فقدت تقريبا من 50 – 60% ما يعادل أكثر من 6 مليارات دولارات خلال الشهور الماضية".