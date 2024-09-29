شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: سعيد بمستوى أكاديمية الشرطة فى إعداد وتأهيل الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أكاديمية الشرطة تؤدي دورها بشكل احترافي كبير، متابعا: "الحقيقة أن بجي للأكاديمية مرات من أجل أن اطمئن على الكلية والأداء الموجود داخل الأكاديمية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة: "كل مرة نيجي الأكاديمية نطمئن ونسعد بالمستوي ولسه فيه جهد أفضل من كده علشان شعارنا العلم والإعداد لخريج ضابط وضابطة قادرون على أداء المهام بشكل محترف وبأحدث أساليب العصر".