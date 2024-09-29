شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: غدا انتهاء عروض الأوكازيون الصيفي 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024 حتى نهاية الفترة غدا الإثنين، بعد مشاركة العديد من المحلات التجارية فى عروض تخفيضات الأسعار لبعض المنتجات مع تأكيد الوزارة على ضرورة تعامل المواطن مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.

وتتصدى الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية للمخالفات التى يحاول البعض انتهاجها، حيث يتم تحرير مخالفات فى حالة عدم الإعلان عن الأسعار أو المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بدون الحصول على التصاريح من مديريات التموين، او الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو البيع بأزيد من السعر المعلن، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المستهلك .