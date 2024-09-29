شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: أجواء خريفية بمعظم الأنحاء ونشاط رياح يضفى مزيدا من التحسن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه مازالت الأجواء خريفية على معظم الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن نشاط الرياح اليوم سيضيفي مزيداً من التحسن في درجات الحرارة، موضحة أن العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة مئوية .

ويسود اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من السلوم مطروح .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 35 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25.