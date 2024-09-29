شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الكلية الحربية يشاركون طلاب أكاديمية الشرطة دفعة 2024 حفل تخرجهم والان مع تفاصيل الخبر

شارك وفد من طلاب الكلية الحربية، فى حفل تخرج دفعة 2024 من كلية الشرطة، حيث شارك طلاب الكلية الحربية فى طابور العرض، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يشهد فعاليات حفل التخرج.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.