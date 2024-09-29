شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: سداد مستحقات المعلمين بالحصة 25 من كل شهر مقابل 50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه فى ضوء ما تبذله الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مجهودات لسد العجز في هيئات التدريس بالإدارات والمديريات التعليمي، فقد تمت الموافقة على الاستعانة بعدد 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك لـ مرحلة التعليم الأساسي بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة بحد أقصى 20 حصة أسبوعيا للمعلم.

وشددت الوزارة على أنه يتم إعداد كشف بحد أقصى يوم 10 من كل شهر موضح به أسماء ومستحقات المعلمين الذين تم الاستعانة بهم وموافاة وزارة المالية الإدارة المركزية للتعليم والبحث العلمي بهذا الكشف شهريا.

وقالت وزارة التربية والتعليم: بناء على التنسيق الذي تم مع وزارة المالية الإدارة المركزية للتعليم والبحث العلمي، سيتم سداد مستحقات المعلمين الذين تم الاستعانة بهم يوم 28 من كل شهر وفي حالة وجود أي معوقات أو تعثر في السداد في التوقيتات المحددة يتم التواصل (فوراً) مع الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة.