شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة يستعرضون قدراتهم أمام الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

شارك طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة في استعرض قدراتهم في التدخل السريع والتعامل بدقة في التعامل مع حافلة تضم عناصر خارجة عن القانون والسيطرة على الحافلة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.



