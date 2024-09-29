شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يكرم أوائل كلية الشرطة دفعة 2024 خلال حفل تخرجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل كلية الشرطة دفعة 2024، بـ حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية، حيث قلدهم الرئيس عبد الفتاح السيسى أنواط الامتياز من الطبقة الثانية، كما شارك الرئيس فى تكريم أوائل الطلاب الوافدين فى أكاديمية الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.