شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة وادي النيل - مصر.. أول جامعة خاصة بالفيوم تحتفل ببدء العام الدراسى الجديد وتستقبل الطلاب بالورود والهدايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أجواء من الفرح والبهجة، افتتحت جامعة وادي النيل، اليوم، عامها الدراسي الجديد والأول في مدينة الفيوم، حيث استقبلت الطلاب الجدد بالورود والهدايا التذكارية، مما أضفى طابعاً خاصاً على هذه المناسبة.

عبر الطلاب عن فرحتهم الكبيرة بانضمامهم إلى الجامعة، مؤكدين أن وجودها في الفيوم يسهم في تخفيف عناء السفر والاغتراب إلى القاهرة والمدن الأخرى. وأعربوا عن أملهم في تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية في بيئة تعليمية قريبة من منازلهم متوافرة فى جامعة وادى النيل مصر

وأكد الدكتور محمد ربيع ناصر مؤسس جامعة وادى النيل، أن بدء الدراسة في جامعة وادي النيل هو تجسيد لرؤيتنا في تحقيق التغيير الإيجابي لأبناء الفيوم. نحن نركز على تقديم تعليم متطور يواكب التحديات المعاصرة، ونسعى لتزويد طلابنا بالمعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا قادة المستقبل. وجودنا هنا ليس مجرد بداية، بل خطوة نحو بناء مجتمع يعتز بعلمه ويؤمن بقدرات شبابه في مختلف المجالات

كما أكد المهندس محمد محمد ربيع - رئيس مجلس الأمناء، على أهمية هذه اللحظة التاريخية، مشيراً إلى التزام الجامعة بتقديم تعليم يواكب احتياجات العصر. وأضاف: "نحن نشجع طلابنا على التفوق والإبداع، ووجودنا في الفيوم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا في خدمة المجتمع المحلي.

وأعرب الاستاذ الدكتور – ماجد القمرى – رئيس جامعة وادى النيل عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة في تقديم بيئة تعليمية متميزة في الفيوم. وقال: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة التعليمية، ونتطلع إلى أن تصبح هذه الجامعة منارة للعلم والمعرفة، تسهم في تعزيز التنافسية العالمية.

تسعى جامعة وادي النيل أن تكون هذه البداية نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات، حيث يسعى الجميع لبناء مجتمع أكاديمي متميز يساهم في تطوير الوطن



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