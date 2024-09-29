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وزارة الصحة تكشف أهمية الوجبات البينية للسيدات الحوامل.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:20 ص

أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الوجبات البينية فى فترة الحمل

وقالت وزارة الصحة والسكان : في حالة الشعور بالجوع بين الوجبات يمكنك تناول إحدى هذه الأغذية.

- أرز باللبن

- 6 بلحات

- ثمرة فاكهة كبيرة

- كوب لبن بالموز أو أي فاكهة باللبن

- سوداني غير محمص بحد أقصى 8 حبات مع ثمرة فاكهة


أهمية الوجبات البينية للسيدات الحوامل

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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