شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية الوجبات البينية للسيدات الحوامل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:20 ص

أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الوجبات البينية فى فترة الحمل وقالت وزارة الصحة والسكان : في حالة الشعور بالجوع بين الوجبات يمكنك تناول إحدى هذه الأغذية. - أرز باللبن - 6 بلحات - ثمرة فاكهة كبيرة - كوب لبن بالموز أو أي فاكهة باللبن - سوداني غير محمص بحد أقصى 8 حبات مع ثمرة فاكهة

أهمية الوجبات البينية للسيدات الحوامل

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