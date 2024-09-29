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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية الوجبات البينية للسيدات الحوامل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 29 سبتمبر 2024 11:20 ص
أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الوجبات البينية فى فترة الحمل
وقالت وزارة الصحة والسكان : في حالة الشعور بالجوع بين الوجبات يمكنك تناول إحدى هذه الأغذية.
- أرز باللبن
- 6 بلحات
- ثمرة فاكهة كبيرة
- كوب لبن بالموز أو أي فاكهة باللبن
- سوداني غير محمص بحد أقصى 8 حبات مع ثمرة فاكهة
أهمية الوجبات البينية للسيدات الحوامل
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