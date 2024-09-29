شكرا لقرائتكم خبر عن مدن جامعة عين شمس تبدأ استقبال الطلاب للتسكين وفق لجدول زمنى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت جامعة عين شمس، ظهور نتائج القبول للعام الجديد للسكن بـ المدن الجامعية، مناشدة كل من تم قبوله على موقع الزهراء طباعة ورقة القبول لسحب الملف.

ويتم سحب الملفات من خزينة المدينة طلبة بالعباسية للطلبة ومن خزينة المدينة طالبات بمصر الجديدة للطالبات.

وأكدت الجامعة على جميع الطلاب الالتزام بالجدول الزمني المقرر للتسكين، موضحه أنه لن ينظر مطلقا لتسكين أي طالبة خارج نطاق المواعيد المعلنة.

وأشارت الجامعة إلى ضرورة وجود فيزا مع كل طالب وطالبة لسداد الرسوم المقررة مواعيد العمل من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، ولن يسمح بوجود أي طالب أو طالبة داخل المدن بدون ورقة القبول على موقع الزهراء أو بعد المواعيد المقررة.

وبدأ سحب الملفات من السبت الموافق 28/9/2024 تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد ، ويستمر التقدم وسحب الملفات وجدول التسكين حتى نهاية الأسبوع الخميس 3 أكتوبر .



