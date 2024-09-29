شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ضرورة احترام سيادة لبنان وعدم المساس بوحدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على ضرورة احترام سيادة لبنان وعدم المساس بوحدته .

وقال عبدالعاطي في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية من نيويورك، أوردته اليوم الأحد، إنه يجب تطبيق المعايير الدولية في كافة الصراعات، مشددا على أنه لا توجد دولة فوق القانون.

وأضاف أن "الحل السياسي يكمن في احترام قواعد القانون الدولي وأبسط قواعده هي احترام سيادة الدول وعدم المساس بوحدتها الإقليمية، نحن لا نعيش بشريعة الغاب"، موضحا أن "هناك معايير موحدة لابد وأن تنطبق في كل الصراعات بغض النظر عن اختلافاتها، ولا توجد أي دولة غير قابلة للمساءلة".

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار لحقن الدم الفلسطيني وتجنيب المدنيين ويلات الحرب المدمرة والسماح بتدفق المساعدات بالكامل لسكان القطاع، لافتا إلى "أنه لابد من استخدام كل الوسائل المتاحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، نحن على تواصل مع الجانب الأمريكي والأشقاء في قطر".