شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة يقدمون حركات مميزة للقفز أمام الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

شارك طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة في أداء حركات مميزة للقفز بين مسافات كبيرة بين الحافلات المشاركة في العروض، وذلك خلال حفل تحرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.



