شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون عروضا لرياضة الباركور أمام الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

شارك طلاب أكاديمية الشرطة في أداء عروض رياضة الباركور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.



