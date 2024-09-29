شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون عروضا بأجسادهم أمام الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

شارك طلاب أكاديمية الشرطة في أداء عروض بأجسادهم واستعراض التمارين المختلفة التي تظهر القوة البدنية والكفاءة العالية، وذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.



