شكرا لقرائتكم خبر عن الأول على كلية الشرطة: نوعد الرئيس السيسى والمصريين بالحفاظ على الأمن والان مع تفاصيل الخبر

قال الملازم أحمد جهاد الشربيني الأول على دفعة كلية الشرطة 2024، إن مفتاح النجاح الانضباط وهو أساس النجاح ومن خلال الانضباط ممكن التوفيق بين المجال التدريبي والدراسي، موضحا أن كلية الشرطة علمتهم كيفية التعاون وضبط النفس.

وعبر أحمد جهاد الشربيني، خلال لقاء بقناة إكسترا نيوز، عن فخره بتكريم الرئيس السيسي بحفل تخرج كلية الشرطة، قائلا: "فخور باللي وصلت له وتكريم الرئيس السيسي، وهذا التكريم فخر لأي حد وده تكريم ليا ولأسرتي لأنها تعبت معايا ودي البداية وفي المجال العملي نقدر نثبت الكفاءة، ونوعد الرئيس السيسي والمصريين بالحافظ على الأمن والاستقرار".

كما قال اللواء جهاد الشربيني، والد المركز الأول على كلية الشرطة، إن نجله كان حلم حياته الالتحاق بكلية الشرطة وتفوق في ما كان يحلم به، مؤكدة أنه منضبط طوال حياته ومتفوق ونتيجة هذا هو الحصول على المركز الأول هذا العام على دفعته.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.