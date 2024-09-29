شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد السلام الوطنى قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلام الوطني قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.



