شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص غرقا بترعة نجع حمادى في سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، من إنتشال جثة مدرس لقى مصرعه غرقا بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، وذلك على إثر سقوطه بإحدى الترع أثناء سيره على حافتها، تم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق مدرس بإحدى الترع في أخميم شرقى سوهاج، وتم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بغرق شخص بترعه نجع حمادي بقسم أول سوهاج تم إنتشال الجثة بمعرفة وقوات وحدة الإنقاذ النهري حيث تبين غرق المدعو صبري ج ا م 49 سنة مدرس ومقيم دائرة مركز أخميم تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

وبسؤال شقيقه المدعو أحمد 43 سنة حداد ومقيم دائرة القسم أثناء سير شقيقه المذكور علي حافة الترعة المشار إليها " إنزلقت قدمه " وسقط بها ولعدم إجادته السباحه توفي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.