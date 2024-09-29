شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يقدم التحية لأهالي طلاب أكاديمية الشرطة بحفل التخرج والان مع تفاصيل الخبر

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التحية إلى أهالي طلاب أكاديمية الشرطة المتواجدين في حفل تخرج دفعة 2024.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.



