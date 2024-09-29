شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الصحى المصرى: 7 أكتوبر أول امتحان تجريبى لمزاولة الطب البيطرى لخريجى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حدد المجلس الصحى المصرى، المواعيد الرسمية للامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب البيطرى، لدور أكتوبر سنة 2024، وذلك إيماءً لقانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري، ووفقاً لحكم المادة رقم (3) منه، يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لـ مزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وقد جاءت المواعيد الرسمية للامتحان، كالتالي:

(1) الامتحانات التجريبية:

- الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024. (متاح للدخول خلال اليوم)

- الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024. (متاح للدخول خلال اليوم)

(2) امتحانات المحاكاة:

- الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024. (الساعة 11 ص)

- الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024. (الساعة 11 ص)

(3) الامتحانات الفعلية:

-الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024. (الساعة 11 ص)

-الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2024. (الساعة 11 ص)

-الأربعاء الموافق 23 اكتوبر 2024. (الساعة 11 ص).

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، إلتزامها بقانون المجلس الصحى المصرى الجديد رقم 12 لسنة 2022، والذى ينص على إلزام الخريجين بإجراء اختبارات قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بدءا من خريجى دفعة 2024، موضحا أن هذا يعنى أن النقابة لن تسير فى إجراءات القيد، تمهيدا لإصدار تراخيص مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز الاختبارات المقررة والتى ستبدأ فى أكتوبر المقبل.