شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد شخصين خارج البلاد للصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 10:13 ص

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بإبعاد شخصين من دولة أوزبكستان والصومال، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى قرار وزارة الداخلية بشأن الجنسية المصرية رقم 1652 لسنة 2024، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.