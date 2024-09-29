شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال ترغب فى الاستفادة من خبرات مصر بقطاعى البنية التحتية والسكك الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي السنغالي ماليك نادي، رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المصرية في قطاعات البنية التحتية والسكك الحديد، وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، وبحث إقامة شراكة بين مصر للطيران والخطوط الجوية السنغالية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده سفير مصر بداكار السفير خالد عارف مع الوزير السنغالي، حيث سلمه الدعوة لحضور فعاليات النسخة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي المقرر انعقادها خلال الفترة 4 - 8 نوفمبر القادم، بالقاهرة.

وأعرب الوزير السنغالي عن اهتمامه بحضور المنتدى والقيام بزيارة بعض المدن الجديدة؛ للاطلاع على تكنولوجيا تطوير البنية التحتية وصناعة السكك الحديد في مصر.

وأشاد المسئول السنغالي بالمصداقية التي تتمتع بها مصر في القارة الإفريقية.

كما أعرب عن تطلعه لتواجد أوسع لشركات المقاولات المصرية في السنغال، عبر المشاريع الكبرى التي تعتزم وزارته الإعلان عنها بعد الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها خلال نوفمبر القادم.

ووجه الشكر لمصر على المنح التي تقدمها عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتستفيد منها وزارته.

وأثنى على دور مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والجامعات المصرية في تأهيل وتثقيف وتعليم السنغاليين.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد أن السفير خالد عارف أشاد بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى رغبة مصر فى الوقوف بجانب السنغال فى تحقيق تنميتها.

كما أكد حرص السفارة على دفع العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات ونقل خبراتها؛ بما يحقق الاستفادة لكل من مصر والسنغال.