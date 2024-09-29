شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الجامعات.. 10 واجبات عليك الالتزام بها مع عودة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – محمد صبحىالأحد، 29 سبتمبر 2024 08:00 ص
مع بدء الدراسة فى الجامعات والمعاهد، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية الدليل الكامل للواجبات التي يجب على طلاب الجامعات الالتزام بها، إذ انطلق العام الجامعى 2024 /2025، السبت 28 سبتمبر الجاري، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025.
ومن بين الواجبات التي يجب على طلاب الجامعات الالتزام بها:1- الحرص على سيرته وسمعته
ويتم ذلك من خلال أن يكون الطالب حسن السلوك متسما بالعقلانية والمنهجية ومتزن فى فكره وقوله وعمله ويتمتع بمهارات التواصل، وأن يبتعد عن كل التصرفات السيئة مثل الغش فى الامتحانات والدروس الخصوصية. 2- العناية بالمظهر
وتتحقق من خلال اهتمام الطالب بنظافته والعناية بهندامه ورائحته وهذا من شأنه أن يجعله مقبولا لدى الآخرين من زملائه ومدرسيه وكل من يتعامل معه داخل وخارج قاعة الدراسة مع عدم الاهتمام الزائد بالمظهر. 3- تطبيق العلم
ويتم من خلال ترجمة ما تعلمه نظريا فى المواقف التي تصادفه فى حياته اليومية فإذا تعلم معنى الصبر وجب عليه أن يطبق معناه عند طلبه للعلم وما يتطلبه ذلك من جهود. 4- الالتزام بالمحاضرات
الانضباط فى حضور المحاضرات المقررة بدون تأخير ولا غياب إلا فى حالات معينة حتى لا يفوت على نفسه فوائد تحصيل موضوعات المقرر الدراسى من عضو هيئة التدريس مباشرة والاستفادة من المداخلات. 5- التجاوب
ويتمثل فى حضور الطالب مع عضو هيئة التدريس فكريا فلا ينشغل بأحاديث جانبية مع زملائه أو يلعب بهاتفه الجوال أو ينام. 6- الاستذكار
بيحث يكون الطالب على استعداد منظم حيال المقررات الدراسية وقراءة الموضوعات التي تم تناولها بصورة منظمة حتى لا تتراكم عليه موضوعات المقررات الدراسية. 7- التمكن اللغوى
يحتاج طالب الجامعة إلى لغة أخرى مع لغته الأصلية نظرا لأن طبيعة الدراسة الجامعية تتطلب منه أن يقرأ فى مراجع مختلفة. 8- رؤية جيدة لمستقبله
بحيث أن يكون للطالب هدف واضح يتناسب مع إمكاناته الشخصية المكتسبة من دراسته الجامعية والمتمثلة فى اختياره لتخصصه العلمى. 9- الولاء والإشادة بالجامعة
على طالب الجامعة احترام الإطار الفكرى للجامعة مثل رؤيتها ورسالتها وأهدافها ولوائحها وبرامجها وخططها وتعليماتها والالتزام بتنفيذها والاعتزاز بمعايير قبولها لطلابها والمحافظة على هوية الجامعة والدفاع عن ثوابتها. 10- البعد عن الإساءة للجامعة
أى عدم ارتكاب ما يسوئ سمعة الجامعة من مظاهر مخلة بالطالب المثالى كالاشتراك فى التنظيمات غير المرخص بها فى الجامعة أو إلحاق الضرر بكليات الجامعة أو الانتقاص من أسرتها.
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