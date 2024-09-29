شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الجامعات.. 10 واجبات عليك الالتزام بها مع عودة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء الدراسة فى الجامعات والمعاهد، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية الدليل الكامل للواجبات التي يجب على طلاب الجامعات الالتزام بها، إذ انطلق العام الجامعى 2024 /2025، السبت 28 سبتمبر الجاري، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025.

ومن بين الواجبات التي يجب على طلاب الجامعات الالتزام بها:

1- الحرص على سيرته وسمعتهويتم ذلك من خلال أن يكون الطالب حسن السلوك متسما بالعقلانية والمنهجية ومتزن فى فكره وقوله وعمله ويتمتع بمهارات التواصل، وأن يبتعد عن كل التصرفات السيئة مثل الغش فى الامتحانات والدروس الخصوصية. 2- العناية بالمظهروتتحقق من خلال اهتمام الطالب بنظافته والعناية بهندامه ورائحته وهذا من شأنه أن يجعله مقبولا لدى الآخرين من زملائه ومدرسيه وكل من يتعامل معه داخل وخارج قاعة الدراسة مع عدم الاهتمام الزائد بالمظهر. 3- تطبيق العلمويتم من خلال ترجمة ما تعلمه نظريا فى المواقف التي تصادفه فى حياته اليومية فإذا تعلم معنى الصبر وجب عليه أن يطبق معناه عند طلبه للعلم وما يتطلبه ذلك من جهود. 4- الالتزام بالمحاضراتالانضباط فى حضور المحاضرات المقررة بدون تأخير ولا غياب إلا فى حالات معينة حتى لا يفوت على نفسه فوائد تحصيل موضوعات المقرر الدراسى من عضو هيئة التدريس مباشرة والاستفادة من المداخلات. 5- التجاوبويتمثل فى حضور الطالب مع عضو هيئة التدريس فكريا فلا ينشغل بأحاديث جانبية مع زملائه أو يلعب بهاتفه الجوال أو ينام. 6- الاستذكاربيحث يكون الطالب على استعداد منظم حيال المقررات الدراسية وقراءة الموضوعات التي تم تناولها بصورة منظمة حتى لا تتراكم عليه موضوعات المقررات الدراسية. 7- التمكن اللغوىيحتاج طالب الجامعة إلى لغة أخرى مع لغته الأصلية نظرا لأن طبيعة الدراسة الجامعية تتطلب منه أن يقرأ فى مراجع مختلفة. 8- رؤية جيدة لمستقبلهبحيث أن يكون للطالب هدف واضح يتناسب مع إمكاناته الشخصية المكتسبة من دراسته الجامعية والمتمثلة فى اختياره لتخصصه العلمى. 9- الولاء والإشادة بالجامعةعلى طالب الجامعة احترام الإطار الفكرى للجامعة مثل رؤيتها ورسالتها وأهدافها ولوائحها وبرامجها وخططها وتعليماتها والالتزام بتنفيذها والاعتزاز بمعايير قبولها لطلابها والمحافظة على هوية الجامعة والدفاع عن ثوابتها. 10- البعد عن الإساءة للجامعةأى عدم ارتكاب ما يسوئ سمعة الجامعة من مظاهر مخلة بالطالب المثالى كالاشتراك فى التنظيمات غير المرخص بها فى الجامعة أو إلحاق الضرر بكليات الجامعة أو الانتقاص من أسرتها.