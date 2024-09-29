شكرا لقرائتكم خبر عن أوقات وأحوال وأماكن وأوضاع يستحب فيها الدعاء.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطفى الله تعالى بعض المواطن والأوقات وجعلها مظنَّةً لإجابة الدعاء رحمةً منه وتفَضُّلًا على عباده؛ ومن هذه الأوقات: الدعاء عند نزول المطر؛ لأنَّها أوقات مِنَّة وفضل ولطف ورحمة من الله على عباده، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم بلفظه عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثنتان ما تُرَدَّان: الدُّعاء عند النداء، وتحت المطر» أي: عند نزوله، ومن أوقات وأحوال وأماكن وأوضاع يستحب فيها الدعاء

- ليلة القدر.

- جوف الليل الآخر ووقت السحر.

- دبر الصلوات المكتوبات (الفرائض الخمس).

- بين الأذان والإقامة.

- ساعة من كل ليلة عند النداء للصلوات المكتوبات.

- عند نزول الغيث.

- عند زحف الصفوف في سبيل الله.

- ساعة من يوم الجمعة، وهي على الأرجح آخر ساعة من ساعات العصر قبل الغروب.

- عند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة.

- أثناء السجود في الصلاة عند قراءة الفاتحة واستحضار ما يقال فيها.

- عند رفع الرأس من الركوع وقول : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.

- عند التأمين في الصلاة.

- عند صياح الديكة.

- الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر.

- دعاء الغازي فى سبيل الله.

- دعاء الحاج ودعاء المعتمر.

- الدعاء عند المريض.

- عند الاستيقاظ من النوم ليلاً والدعاء المأثور في ذلك وهو قوله " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شىء قدير ، الحمد لله ، وسبحان الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : اللهم اغفر لي ـ أو دعا ـ استجيب له ، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته " إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا عند الدعاء بـ " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ".

- دعاء الناس عقب وفاة الميت.

- الدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عند دعاء الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.

- دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب.

- دعاء يوم عرفة.

- الدعاء في شهر رمضان.

- عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر.

- عند الدعاء في المصيبة بـ : " إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ".

- الدعاء حالة إقبال القلب على الله واشتداد الإخلاص.

- دعاء المظلوم على من ظلمه.

- دعاء الوالد لولده.

- دعاء الوالد على ولده.

- دعاء المسافر.

- دعاء الصائم عند فطره.

- دعاء المضطر.

- دعاء الإمام العادل.

- دعاء الولد البار بوالديه.

- الدعاء عقب الوضوء إذا دعا بالمأثور في ذلك . وهو " أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " فمن قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء.

- الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى.

- الدعاء بعد رمي الجمرة الوسطى.

- الدعاء داخل الكعبة، ومن صلى داخل الحجر فهو من البيت.

- الدعاء في الطواف.

- الدعاء على الصفا.

- الدعاء على المروة.

- الدعاء بيت الصفا والمروة.

- الدعاء في الوتر من ليالي العشر الأواخر من رمضان.

- الدعاء في العشر الأول من ذي الحجة.

- الدعاء عند المشعر الحرام.

- والمؤمن يدعو ربه أينما كان وفي أي ساعة، ولكن هذه الأوقات والأحوال والأماكن تخص بمزيد عناية، فإنها مواطن يستجاب فيها الدعاء بإذن الله تعالى .