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93 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول؟، أيد غالبية القراء مطالب  تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول.

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول، بينما عارض 7% من القراء هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول.


نتيجة الاستطلاع

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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