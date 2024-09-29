شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد المنافذ السلعية بعد تحويل الدعم العيني إلى نقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تحويل الدعم العيني إلى نقدى من المقرر أن تزداد عدد المنافذ السلعية لطرح المنتجات الغذائية للمستفيدين من منظومة الدعم بدلا من تحديد منافذ معينة في الوقت الحالي، كما يستطيع المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته الأمر الذي سيحد من التلاعب وتسريب السلع للسوق السوداء، حيث يستهدف نظام تحويل الدعم العيني بأن يكون الدعم موجها للمواطن مباشرة لتمكنه من شراء السلع وفقا لاحتياجاته دون إلزامه بشراء سلع معينة.

وتسعى الحكومة لطرح ملف التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، وما تسعى إليه الحكومة هو عرض كل الأفكار في هذا الإطار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن، ووصول الدعم إلى مستحقيه من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم.