شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليونا و941 ألف خدمة مجانية خلال 58 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 91 مليونا و941 ألفا و747 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 27 سبتمبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 492 ألفاً و393 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 73 ألفاً و431 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 147 ألفا و113 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 52 ألفا و768 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 13 ألفا و146 خدمة، بالإضافة لتقديم 42 ألفا و683 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 17 ألفا و92 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 56 ألفا و917 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 10 آلاف و210 خدمات.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 3 آلاف و612 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 1009 قرارات علاج على نفقة الدولة، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 19 ألفا و696 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ54 ألفا و716 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

