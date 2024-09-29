شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة يضبط 7 أطنان دقيق مدعم فى مخازن مخالفة بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، واستمرار توجيه الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.

وتابع محافظ الجيزة، نتائج حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية، والتي أسفرت عن ضبط ثلاثة مخازن مخالفة بمنطقة وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر بحوزتهم 7 أطنان دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شملت الحملات التي جاءت بمتابعة من السيد محمود بلاسي مدير مديرية التموين، والإدارات المعنية، ضبط مستودع لبيع اسطوانات البوتاجاز بقرية كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة يقوم ببيعها بأسعار أزيد من السعر المعلن وقام بالتصرف في 536 أسطوانة بوتاجاز منزلي، بالإضافة إلى ضبط 3 توزيع اسطوانات البوتاجاز بقرية كفر حكيم غير حاصلين على التصاريح اللازمة ويقومون ببيع الاسطوانات بسعر أزيد من السعر الرسمي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.