شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام اللبنانى يسلط الضوء على تأكيد الرئيس السيسى بدعم بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط الإعلام اللبناني الضوء على الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم السبت، برئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتى، والذى أكد الرئيس السيسى خلاله دعم مصر للبنان ووقوفها بجانب الشعب اللبناني .

فقد أوردت وكالة الأنباء اللبنانية تقريرا أشارت فيه إلى أن الاتصال الذى أجراه الرئيس السيسى ، تناول البحث في الوضع الراهن في لبنان والجهود الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان .



وكالة الأنباء اللبنانية



أضاف التقرير أن الرئيس السيسي أكد لميقاتي، أن مصر تدعم لبنان تماما في هذه الظروف الدقيقة وترفض اي انتهاك لسيادته، وتدعم الحل السلمي للنزاع".

وأبرز موقع "لبنان 24 " ، تفاصيل الاتصال الذى أجراه الرئيس السيسى ، والذى شدد خلاله على أن مصر سترسل مساعدات طبية وإنسانية إلى لبنان".

وأشار إلى أن ميقاتى وجه الشكر للرئيس السيسي على عاطفته ومحبته للبنان، وثمن الموقف المصري الداعم للبنان على المستويات كافة.



لبنان 24

كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.