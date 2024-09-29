شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل فى توفير مواردها المائية والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إنه لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بدون تمثيل في مجلس الأمن، ولا بديل عن مقاربة شاملة لمعالجة أزمة الديون لدى الدول النامية، ولن تحقق العدالة الاقتصادية دون دفع عجلة التنمية في أفريقيا.

وأضاف وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن مبدأ المشاركة والمسؤولية يتنافى مع الخطوات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية، ومصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل في توفير مواردها المائية.

وتابع أننا سعينا إلى جذب الاستثمارات الدولية لدول حوض النيل بينما أصرت إثيوبيا لفرض الأمر الواقع بالمخالفة للقانون الدولي.

وأوضح أننا نعارض تصفية القضية الفلسطينية والمشاركة في صناعة القرار الدولي ليست منحة لأحد.