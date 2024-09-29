شكرا لقرائتكم خبر عن من هو هاشم صفى الدين المرشح المحتمل لقيادة حزب الله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الترقب سائدا لمن سيخلف حسن نصرالله، الذى استشهد فى الهجوم الإسرائيلى على الضاحية الجنوبية أمس الجمعة، حيث جاء اغتياله بمثابة ضربة قاصمة لحزب الله اللبناني.

هنا ثلاثة أسماء مطروحة بقوة لخلافة نصرالله، فوفق وسائل إعلام لبنانية، تم تعيين نائب نصر الله نعيم قاسم مؤقتا بدلا منه لحين انعقاد مجلس شورى التنظيم ليقرر من سيكون الزعيم الجديد الذي سيحل محل نصر الله بشكل دائم".

أما نيويورك تايمز نقلت عن مسئولين إسرائيليين: حزب الله قد يعلن قريبا هاشم صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصر الله.

وهناك توقعات بتعيين محمد يزبك وهو رئيس الهيئة الشرعية وعضو مجلس الشورى في حزب الله وهو أحد مؤسسي الجماعة وممثل المرشد الإيراني الأعلى -خامنئي- في لبنان ومسؤول عن توزيع المنح المالية المخصصة من قِبَل خامنئي لحزب الله.

فمن هو هاشم صفى الدين ؟

ولد في عام 1964 في قرية دير قانون بجنوب لبنان.

تلقى تعليما في النجف وقم مثل حسن نصر الله.

كان من بين مؤسسي «حزب الله» في 1982.

عام 1994 طلب منه العودة إلى لبنان بعد دراسته في الخارج ليتولى منصب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" خلفا لنصر الله، بعد عامين من تعيين الأخير أمينا عاما للجماعة، في أعقاب اغتيال عباس الموسوي على يد الجيش الإسرائيلي.

صفي الدين كان عضوا في مجلس الشورى لحزب الله.

كان كذلك عضوا في مجلس القرار للجماعة، الذي يحدد من يتولى منصب الأمين العام.

يعد صفي الدين مقربًا من الإيرانيين والحرس الثوري.

له علاقات عائلية مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني الذي قتل يونيو 2020.. تزوج نجله من ابنة سليماني.