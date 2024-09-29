شكرا لقرائتكم خبر عن "ميقاتى" يثمن الموقف المصرى الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتى الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضًا خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسى نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيداً في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.